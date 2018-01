Vorm Großgrünmarkt 25. Januar 2018 10:17; Akt: 25.01.2018 15:43 Print

Drei Verletzte nach schwerem Unfall in Liesing

Schlimmer Unfall in der Nacht auf Donnerstag: In der Laxenburger Straße in Wien-Liesing kollidierten zwei Autos. Drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt.