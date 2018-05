Dreifach-Mama stirbt mit 33 Jahren an Brustkrebs

"Sie ist nicht gestorben, sie ist erlöst worden", erzählt Jennyfer S., die Schwägerin von Sylvia G. (33). Drei Jahre lang kämpfte die Mama von Kevin (13), Steven (14) und Ashley (15) gegen ein heimtückisches Mamma-Karzinom. Vor sechs Wochen bekam die Wienerin aus Favoriten die Diagnose "unheilbar", am 28. April starb sie.

Ihr letzter Wunsch: Eine Urnen-Bestattung im Grab ihrer Großeltern am Zentralfriedhof: "Das Begräbnis kostet etwa 3.000 bis 4.500 Euro. Am 9. Mai haben wir einen Termin beim Bestatter, dann müssen wir die ganze Summe bezahlen", so Jennyfer S.



"Sie war so ein liebevoller Mensch"

Geld, das die Familie aufgrund von Schulden nicht hat, obwohl Papa Mario (37) berufstätig ist und Mama Sylvia als Kassierin gearbeitet hat. "Die Kinder haben den Tod ihrer Mutter noch nicht realisiert. Ich möchte, dass sie sich richtig verabschieden können", erklärt Jennyfer S. "Sylvia war so ein liebevoller Mensch, ehrlich und hilfsbereit. Sie war immer da, wenn man sie gebraucht hat."

Die Kinder von Sylvia G. werden derzeit psychologisch betreut, auch Papa Mario ist am Boden zerstört: "Sylvia war seine Jugendliebe. Er hat sie über Freunde kennen gelernt, als sie 15 Jahre alt war. Mit 17 hat sie dann das erste Kind bekommen. Derzeit wächst ihm alles über den Kopf, der Haushalt, die Kinder... Ich glaube, erst, wenn die Beerdigung vorbei ist, werden wir alle Sylvias Tod realisieren", meint Jennyfer S.

Wer helfen möchte: E-Mail an lokalredaktion@heute.at