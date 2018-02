Unfall-Lenker stand unter Drogeneinfluss

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 10. Februar gegen 9.15 Uhr in der Neuwaldegger Straße (Hernals). Ein 43-jähriger Autofahrer war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn unterwegs. Die Sommerreifen des PKW verloren die Haftung, das Auto prallte frontal in ein entgegen kommendes Fahrzeug - "Heute" hat berichtet.

Der Zusammenstoß war so heftig, das sowohl der Unfall-Lenker als auch die entgegen kommende Lenkerin (beides Österreicher) schwer verletzt wurden. Der 43-Jährige wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war er ohne gültigen Führerschein unterwegs und offensichtlich durch Suchtmittel-Ersatzmedikamente beeinträchtigt.

Die 51-jährige Frau musste vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden, sie schwebt derzeit unter Lebensgefahr.

