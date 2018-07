Wien-Ottakring 11. Juli 2018 10:01; Akt: 11.07.2018 10:08 Print

Drogen in der Wohnung: Mann feuerte mit Pistole

Ein 21-Jähriger ließ seinen Aggressionen in Wien-Ottakring freien Lauf. Viermal feuerte er mit einer Gaspistole in die Luft, er hatte Drogen in der Wohnung.