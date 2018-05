Drogenbande mit einem Kilo Marihuana erwischt

Zugriff der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am Samstag in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring: Schon seit längerem waren die Beamten einem ausländischen Quartett auf der Spur gewesen. Im Zuge einer Observation konnten vier Tatverdächtige (23, 25, 25, 30 Jahre) ausgeforscht werden.

Bei einer Durchsuchung des Autos und zwei Wohnungen der Männer wurden 4.030 Stück Ecstasy und ein Kilo Marihuana gefunden. Darüber hinaus hatten die Verdächtigen fast 4.000 Euro Bargeld eingesteckt.

Drogenbande in Wien ausgehoben

Alle vier mutmaßlichen Dealer wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht. Sie zeigten sich in der Einvernahme nicht geständig. Weitere Ermittlungen laufen.

(pet)