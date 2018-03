Drogendealer fliegt auf, weil er zu nervös war

Am 29. März um 12.35 Uhr waren eine Polizistin und ein Polizist der Polizeiinspektion Preindlgasse in zivil in der U-Bahn-Linie U4 unterwegs. Sie konnten einen Mann wahrnehmen, der sich unentwegt umschaute und verdächtig verhielt.

Als dieser die U-Bahn in der Station Schönbrunn verließ, folgten ihm die Beamten und konnten beobachten, wie er vor dem Stationsgebäude Heroin an einen 30-jährigen Suchtgiftkonsumenten verkaufte.

Anzeige für Käufer, Haft für Dealer

Als der Käufer bei der Anhaltung bemerkte, dass ihm Ärger mit der Exekutive droht, warf er offensichtlich eine Heroin-Kugel auf den Boden. Er wurde auf freiem Fuß nach angezeigt. Der Dealer wurde kurz darauf am Bahnsteig festgenommen. Beim 20-jährigen Liberier konnten insgesamt 200 Euro sichergestellt werden.





(bai)