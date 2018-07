Droht dem Dianabad bald der Badeschluss?

"Urlaub vom Alltag. Mitten in Wien", steht am Eingang des Dianabads, dessen Tradition bis ins Jahr 1810 zurückreicht. Damit könnte bald Schluss ein. Von der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, die zu 34 % beteiligt ist, heißt es: "Das ist derzeit kein Thema."

20-Jahres-Verpflichtung läuft aus

Doch: Laut Insidern könnte das Erlebnisbad 2020 schließen. Befürchtung: Büros statt Badespaß könnten kommen. Hintergrund: Der Bau des 2000 neu eröffneten Bades in der Lilienbrunngasse wurde damals von der Stadt Wien gefördert: "unter der Bedingung, dass es auf 20 Jahre privat geführt wird", so eine Aussendung der Stadt aus dem Jahr 2000. Diese Frist läuft bald ab.

Dem Vernehmen nach sei der Betrieb des Bades zu teuer, es rechne sich durch immer weniger Gäste nicht. Für Familien mit Kindern, die in der Nähe wohnen, wäre eine Schließung wohl ein herber Verlust.

Das Dianabad von außen: Erholungsoase für Grätzelbewohner

Bezirkschefin: "Würden uns über Erhalt freuen"

"Wir würden uns freuen, wenn es jemanden geben würde, der das Bad weiter erhält und der Bevölkerung preisgünstig zur Verfügung stellt", so die Leopoldstädter Bezirkschefin Ursula Lichtenegger (Grüne). Vorerst heißt es im Dianabad von 27. 8. bis 9. 9. für die Revision "Badeschluss".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: