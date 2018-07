Düfte und Abstimmung zur guten Luft für U6

Montagvormittag, 10.00 Uhr, U6-Station Währingerstraße. Der große Büro-Frühverkehr ist schon vorbei, als plötzlich Stadträtin Ulli Sima und die Geschäftsführerin der "Wiener Linien", Alexandra Reinagl samt Entourage im Foyer auftauchen und kleine Deodorant-Zerstäuber an die Fahrgäste verteilen.

Umfrage Welche Speisen sollen auf die U6-Verbotliste? Döner Kebap

Leberkäs-Semmel

Leberkäs-Semmel (pikant)

Käsenkrainer

Burenwurst

Pizza

Burger

Maroni

Pommes

Langos (mit Knoblauch)

Kartoffelpuffer (mit Knoblauch)

Chicken-Wings

Falafel

Das Kunststoffteil in der Größe einer Zigarettenschachtel heißt "Duftes Deo", wurde 14.000 Mal in Serie gebracht und soll laut Sima nicht als "Beleidigung der Fahrgäste" gesehen werden.

Schließlich möge frische Luft in die Wagenfluchten der olfaktorische weniger gut beleumundeten Linie einziehen, und das im doppelten Wortsinn.

Wir haben die Wiener gefragt, was sie von dem neuen Essverbot für "stinkende" Speisen in der U6 halten:

(Video: Heute/Vera Gasber)

Denn zu dem für September geplanten Verbot von "stark riechendem" Schnellessen in den Garnituren wird es auch eine "Stinker-Liste" geben. Neben Klassikern wie Kebap, Pizza & Co sollen unter Mitarbeit der Fahrgäste weitere Speisen auf diese "Rote Liste" gesetzt werden.



