EU-Ratsvorsitz sorgt für Totalsperre auf A22

Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag Vormittag müssen sich einige Autolenker etwas überlegen. Denn auf der Donauufer Autobahn (A22) kommt es im Bereich Tunnel Kaisermühlen zu Spursperren - und zwar in beiden Richtungen. Das bedeutet: Staus sind vorprogrammiert.

Auch auf der Reichsbrücke stadtauswärts wird das Abbiegen nach links und auf der Wagramer Straße stadteinwärts nach rechts zum Platz der Vereinten Nationen unterbunden. Gleichzeitig ist die Zufahrt zur Kratochwjlestraße von der Wagramer Straße ohne Berechtigung nicht gestattet.

Garagen gesperrt

Grund für die Sperren ist eine Veranstaltung im Austria Center im Zuge des EU-Ratsvorsitzes. Konkret ist es ein informeller EU-Rat zu den Themen Beschäftigung, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Zu diesem Anlass wird Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) anwesend sein.

Aufgrund des Events ist auch die Zufahrt zu dem Gebäude nicht erlaubt und somit auch die Richtung nach Kagran gesperrt. Ebenfalls wird es zu Verkehrsbehinderungen bei den Zufahrten zu den dortigen Garagen kommen.

Die Sperren gelten am Donnerstag zwischen 8.30 und 10.00 Uhr, am Freitag zwischen 8.00 und 9.00 Uhr.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo/red)