Ed Sheeran bringt Wiener Verkehr zum Stillstand

Am Dienstag und Mittwoch rockt Ed Sheeran das Wienerc Ernst-Happel-Stadion. Bereits ab 15 Uhr ist laut ARBÖ mit erheblichen Verzögerungen rund um das Oval im 2. Wiener Gemeindebezirk zu rechnen.

Neben langen Menschenschlangen vorm Stadion, wobei hier unbedingt ein Ausweis mitzunehmen ist, werden sich auch zahlreiche Verkehrsschlangen um das Stadion und die umliegenden Parkplätze bilden. "Sollten das Stadioncenter und das Parkhaus Messe A bereits aus allen Nähten platzen, empfehlen wir ins Parkhaus Messe D und auf den Freiparkplatz Messeparkplatz A auszuweichen", warnt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst. "Sicher kann man auch sein Fahrzeug in umliegenden Park & Ride Garagen abstellen und mittels U-Bahn das Veranstaltungsgebäude erreichen."

Staus und Sperren rund ums Stadion

"Wir rechnen außerdem bereits ab ca. 14.30 Uhr mit einer Sperre der Verbindung Schüttelstraße–Handelskai durch den Prater über die Stadionallee. Erfahrungsgemäß sind auch weitere Sperren der Meiereistraße ab der Vorgartenstraße in Richtung Stadion möglich", informiert der Verkehrsexperte. Der Einlass und der damit verbundene Weg zum Sitzplatz sind ab 16 Uhr vorgesehen.

Ab 18 Uhr bringen Jamie Lawson und Anne Maria die Fans so richtig in Stimmung - danach folgt Ed Sheeran. Zum Konzertende um ca. 22.30 Uhr stehen erneut Wartezeiten und Staubildungen ums Stadion auf dem Programm. "Wir raten allen Besuchern dringend, auf jeden Fall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie beispielsweise der U2, anzureisen", so der ARBÖ.



Hier sind Verkehrssperren möglich. (Bild: Screenshot Google Maps)

