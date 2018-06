Ein Konzert für die Toten Wiens am Zentralfriedhof

Das Open-Air-Konzert der besonderen Art findet heuer wieder auf dem Wiener Zentralfriedhof statt. Auf die Besucher warten klassische Klänge, Evergreens und Pop made in Austria. Vor der eindrucksvollen Kulisse der schönen Friedhofskirche zum Hl. Karl Borromäus ("Lueger-Kirche") werden Musikstücke verschiedener Epochen stimmungsvoll live dargeboten.

Der musikalische Rahmen kommt wie gewohnt von der Gruppe Festklang (vormals die Vereinigung der Friedhofssänger) mit Künstlern aus Staats- und Volksoper, der Gruppe Vienna City Brass sowie vom Schönbrunner Schloßorchester.

Anekdoten über das Sterben und den Tod

Moderiert wird das Konzert von Karl Hohenlohe und Andreas Vitasek. Die beiden Granden der österreichischen Unterhaltungsbranche führen durch den wunderbar morbiden Abend. Zwischen den Musikstücken geben sie launige Anekdoten und Geschichten rund um das Thema „Sterben und Tod“ zum Besten.

Wann, wo, wie?

Das Konzert findet am Donnerstag vor der Karl-Borromäus-Kirche im Wiener Zentralfriedhof statt. Am besten gelangt man zur Vorstellung über das Haupttor in der Simmeringer Hauptstrasse 234. Los geht es um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Es stehen 2.500 Sitzplätze zur Verfügung, die nach dem First Come – First serve Prinzip vergeben werden. Grundsätzlich empfehlen die Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

(bai)