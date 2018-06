Einbrecher attackiert und verletzt Opfer mit "Flex"

Ein Einbruch in sein Kellerabteil hätte für einen 59-jährigen Mieter aus Wien-Floridsdorf beinahe ein fatales Ende genommen.

Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, brach ein 54-Jähriger in ein Kellerabteil in der Brünner Straße ein. Der 59-jährige Mieter des Abteils bemerkte den Einbruch – es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern.

Dabei verletzte der Beschuldigte das Opfer mit einem Winkelschleifer am Hals und schlug ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf.

Ein Nachbar, der Schreie hören konnte, eilte zur Hilfe und verständigte die Polizei. Der 54-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und befindet sich in Haft.

(red)