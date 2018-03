Wiener Polizei fasst weibliches Einbrecher-Duo

Am 29. März um 7.45 Uhr nahmen Zielfahnder in einem Hotel in Hernals eine 21-Jährige fest, gegen die unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung eine Festnahmeanordnung bestand.

Komplizin hielt sich in gleicher Notschlafstelle auf

Drei Tage zuvor konnte die Polizei in einer Notschlafstelle (Meidling), in der sich ebenfalls die 21-Jährige aufhielt, in den frühen Morgenstunden ihre 30-jährige Mittäterin festnehmen.

Es wahrscheinlich, so die Polizei, dass den Festgenommenen noch weitere Straftaten zugeordnet werden können. Die Ermittlungen laufen.

(bai)