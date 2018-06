Nächtlicher Einbruch bei Juwelier am Kohlmarkt

Nächtlicher Polizeieinsatz in der Wiener City: Am Donnerstag gegen 4 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt in den Bereich des Kohlmarktes gerufen. Diebe haben die Auslage eines Juweliers eingeschlagen und geplündert.

"Derzeit noch unbekannte Täter haben die Auslagenscheibe des dortigen Juweliergeschäftes 'Gadner - Exklusive Juwelen' eingeschlagen und diverse Schmuckstücke gestohlen", gibt die LPD Wien bekannt. Womit die Täter das Glas eingeschlagen haben, sei noch unklar, wie Daniel Fürst gegenüber "Heute" mitteilt.

Die Schadenshöhe sei derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen sind im Gange.

