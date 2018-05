Einzel-Nachhilfestunde kostet in Wien 33 Euro

Eltern müssen tief ins Geldbörsel greifen, wenn ihre Kids Nachhilfe brauchen. Das ist das Ergebnis eines AK-Tests, bei dem im März 28 Lernhilfe-Institute in Wien auf den Prüfstand gestellt wurden. Die Preise für Nachhilfe in Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik und Rechnungswesen (6. Klasse AHS bzw. 1. Klasse HAK) wurden telefonisch, per E-Mail oder online erhoben.

Demnach variieren die Preise für eine Stunde Einzelnachhilfe in Lerninstituten zwischen 19 Euro und 53,27 Euro. Im Durchschnitt kostet sie rund 33 Euro. In einer Kleingruppe reicht die preisliche Spannbreite von 6,10 Euro bis 36,67 Euro pro Stunde. Im Mittel kommt die Stunde hier immerhin noch auf rund 19 Euro.

Preise relativ stabil geblieben

Laut AK sind die stattlichen Preise gegenüber dem Vorjahr relativ stabil geblieben. Einzelunterricht ist geringfügig günstiger geworden (minus 0,71 Prozent), Gruppenunterricht etwas teurer (plus 0,87 Prozent).

Tipps der AK bei der Suche nach dem richtigen Lernhilfe-Institut:

Preise checken: Vergleichen Sie die Preise, aber achten Sie auf die Dauer der Unterrichtseinheiten. Eine Stunde ist nicht immer eine Stunde. Die Einheiten betragen zwischen 45 und 120 Minuten. Lernpsychologisch sind 45 bis 50 Minuten ratsam, danach eine Pause von rund zehn Minuten.

Wie viele sind dabei, wo stehen sie? Fragen Sie beim Gruppenunterricht nach der Anzahl der Schüler und der Lernstufe in der Gruppe. In kleinen Gruppen kann der Lernerfolg genauso gut wie beim Einzeltraining sein. Wenn das Alter zu unterschiedlich ist, kann der Lernerfolg aber zu wünschen übrig lassen.

Bei Freunden nachfragen: Erkundigen Sie sich bei Freunden, Bekannten oder anderen Eltern, ob sie gute Erfahrungen mit Nachhilfelehrer haben.

Drum prüfe, wer sich bindet: Vergewissern Sie sich, ob es eine Bindungsfrist gibt. Einige Nachhilfe-Institute bieten nur dann günstige Preise an, wenn Sie sich einen oder mehrere Monate binden.

Auf Probe lernen: Vereinbaren Sie einzelne Probestunden, bevor Ihr Kind längerfristige Kurse beginnt.

Weitere Infos zum AK-Preismonitor Nachhilfekosten 2018 unter wien.arbeiterkammer.at.

