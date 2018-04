Einsturzgefahr! Alle Mieter raus aus Explosions-Haus

Wahrscheinlich "in selbstmörderischer Absicht", so ein Polizeisprecher, hatte ein Bewohner des Hauses in der Nacht auf Freitag in seiner Wohnung Feuer gelegt. Es kam zu einer Explosion. Die Person starb, drei weitere Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital – "Heute" berichtete.

Die Bewohner wurden von der Berufsfeuerwehr mit Fluchtfiltermasken aus dem Haus gerettet und von der Wiener Berufsrettung versorgt. Auch die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt war vor Ort.

Nachdem der Brand gelöscht war, durften die Bewohner aber nur kurz in ihre Wohnungen zurückkehren, um das Nötigste einzupacken. Denn: Das Wohnhaus ist nach Brand und Explosion nicht mehr sicher. Einsturzgefahr! Die Feuerwehr führte noch am Vormittag provisorische Abstützmaßnahmen durch, die Brandgruppe der Polizei sowie die Baupolizei ermitteln.

Mittlerweile kamen alle 21 Bewohner bei Verwandten oder Bekannten unter. Ob und wann sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

