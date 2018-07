So heftig wurde beim Electric Nation gefeiert

30 Grad, und dann wurde es noch heißer: In der Wiener Krieau hat man Tausenden Partylöwen am Samstag so richtig eingeheizt. Von einem „Maya-Sonnentempel“ mit gigantischen Bildschirmen aus dirigierten mit Martin Garrix, Alan Walker, KSHMR, Robin Schulz und Alle Farben einige der Weltbesten DJs die EDM-Fans von einer Ekstase in die nächste.

Eine, die sich das nicht entgehen ließ, ist „Heute“-Moderatorin Anna Chiara. Mit einem Kamerateam schaute sich das junge Model am Freiluft-Fest um - den Lokalaugenschein sehen Sie im Video!

(red)