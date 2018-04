Elefant mochte Weibchen nicht und zieht jetzt um

Ein Tieflader mit riesigem Container rollte am Mittwoch aus dem Tiergarten Schönbrunn in Wien-Hietzing. Kein Wunder, immerhin war der "Passagier" über vier Tonnen schwer. Elefantenbulle Shaka übersiedelte von Wien in die Noah's Ark Zoo Farm in England. "Leider harmonierte Shaka nicht mit unseren Weibchen. Die Chemie hat einfach nicht gestimmt. Deshalb hat der Zuchtbuchführer für ihn einen neuen guten Platz gefunden", erklärt Harald Schwammer, Zoologischer Leiter im Tiergarten Schönbrunn. Als Reiseproviant gab es eine große Portion Heu sowie Karotten und Äpfel.

Shaka musste aus dem TIergarten Schönbrunn ausziehen, per Frachtcontainer ging es nach England. (Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) Shaka musste aus dem TIergarten Schönbrunn ausziehen, per Frachtcontainer ging es nach England. (Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc)

Auf Shaka wartet nun eine Junggesellengruppe, die eine insgesamt vier Hektar große Anlage bewohnt. Shaka ist nicht nur ein prächtiger Bulle, er hat auch beim medizinischen Training immer motiviert mitgemacht. Der Transport wurde geübt. Seine neue Tierpflegerin aus England war bereits da, um Shaka kennenzulernen.

Ein Tierpfleger aus Wien begleitete Shaka auf seiner Reise, damit jemand Vertrauter an seiner Seite ist. Der Pfleger wird noch für ein paar Tage in England bleiben, um Shaka die Eingewöhnung zu erleichtern. Eine zweite Tierpflegerin wird später für ein paar Tage nach England reisen, um mit den britischen Kollegen ein Trainingsprogramm für den Elefanten aufzubauen.

(pet)