Elf Entenküken aus Regenrinne gerettet

Von der Dachterrasse einer Wohnung in der Simon-Denk-Gasse in Wien-Alsergrund waren elf Entenküken in das Regenfallrohr der Dachrinne gefallen und mehrere Stockwerke abgestürzt. Hausbewohner bemerkten den Zwischenfall Donnerstagmittag und verständigten die Feuerwehr über den Notruf 122.

Zum Glück war die Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug und sechs Mann rasch vor Ort. So konnte das 12. Küken noch rechtzeitig vor dem drohenden Absturz aus der Dachrinne gerettet werden. Die Feuerwehrmänner öffneten dann die Abdeckung des Regensinkkastens und befreiten die elf, augenscheinlich unverletzten, Jungtiere. Die Küken wurden bis zum Eintreffen der

Tierrettung in einer Auffangwanne untergebracht.

Die Entenmutter, die die Rettungsaktion von der Dachterrasse aus beobachtete flog zu ihren Schützlingen, die sichtlich froh waren wieder bei ihrer Mutter zu sein. Die Entenfamilie wurde an die Tierrettung des Tierquartiers übergeben, welche die Tiere nach einer kurzen Kontrolle in die Freiheit entlassen konnte.

(Red)