Entlastet? Ex-Diplomat aus U-Haft entlassen

Die Familientragödie erschütterte ganz Österreich. Eine 37-jährige Frau soll am 3. Jänner ihr Baby im Donauspital erstickt haben. Später wurden mehr dunkle Details offenbar.

Die Frau glaubte, dass ihr Großvater die Schwester des toten Buben (4) jahrelang missbraucht hatte. Der Ex-Diplomat wurde in Untersuchungshaft genommen, die Mutter ist derzeit in einer Klinik.

Wieder auf freiem Fuß

Nach Informationen der "Kronen Zeitung" ist der Mann seit Donnerstag wieder auf freiem Fuß. Er hatte immer wieder seine Unschuld beteuert.

Keine DNA-Spuren

Die bisherigen Ermittlungen scheinen die Angaben des Mannes zu bestätigen. Auf keinem der in seiner Wohnung gefundenen möglichen "Tatwerkzeuge" konnten DNA-Spuren des Opfers nachgewiesen werden.

Auch die gynäkologische Untersuchung der Vierjährigen kam zu keinem belastenden Ergebnis gegen den Ex-Botschafter. Die Justiz hat außerdem Hinweise, dass die Mutter ihre Tochter "suggestiv" befragt hat - dadurch entstand erst er schlimme Verdacht gegen den Opa.

"Meinem Mandanten", so sein Anwalt Rudolf Mayer zur "Krone", "war immer klar, dass letztlich alle Beweise für ihn sprechen werden. Die Zeit in Haft hat er gut überstanden. Was ihm schwer zu schaffen macht, ist der Tod seines Enkelsohnes."

Lesen Sie hier mehr zu dem Fall:

"Diplomaten-Enkelin (4) soll gegen Opa aussagen"

"Diplomat: Sex-Spielzeug wird auf DNA untersucht"

"Warum zeigte eigener Sohn Diplomat an?"

"Verdacht auf Missbrauch: Mutter machte Video"

"Baby im SMZ-Ost erstickt: Verdächtiger ist Diplomat"

(red)