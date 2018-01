Entsetzlicher Verdacht gegen Ex-Botschafter

War ein Übergriff auf ein erst vierjähriges Mädchen Auslöser für den gewaltsamen Tod des kleinen Buben? Seine Mutter soll ihn in einem Mutter-Kind-Zimmer des SMZ-Ost erstickt haben.

Wie erst jetzt bekannt wurde, war die Stewardess in dem Krankenhaus, weil sie mit ihren Kindern einen mutmaßlichen Übergriff aufarbeiten musste. Zu den Feiertagen soll sich der eigene Opa – ein ehemaliger österreichischer Botschafter im Ausland und vorheriger Pressesprecher eines Ministers – sexuell an der vierjährigen Schwester des Buben vergangen haben. Laut "Krone" sitzt er aufgrund der Aussage seiner Enkelin seit Montag in Untersuchungshaft. Nina Bussek, Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, bestätigte gestern gegenüber "Heute" Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bereits als der schillernde Diplomat Österreich in den 1990er-Jahren im Ausland vertrat, geriet er in schiefes Licht. Immer wieder gab es wegen Vorwürfen und diversen Gerüchten heftige Querelen mit seinen Vorgesetzten.

Nun ist der pensionierte Staatsdiener erneut mit schwersten Anschuldigungen konfrontiert; bewiesen ist nichts. Fakt ist nur: Seine Familie liegt in Trümmern. Das Enkerl ist tot, seine Schwiegertochter ertrug den mutmaßlichen Übergriff auf ihr Tochter nicht und soll in Verzweiflung das Leben ihres Sohnes ausgelöscht haben. Dann wollte auch sie sterben. Ihr Gatte, ein Pilot, ist mit der traumatisierten Tochter weiterhin in Spitalsbehandlung.

Verdächtiger ist "fassungslos"

Der von seiner Enkelin beschuldigte frühere Botschafter bestreitet die Missbrauchsvorwürfe vehement. Laut seinem Anwalt Rudi Mayer sei er fassungslos: "Er versteht die Anschuldigungen nicht. Es gibt keine Sachbeweise."

Lesen Sie mehr dazu hier:

Baby im SMZ-Ost erstickt: Verdächtiger ist Diplomat

Tötete Mutter Baby, weil sich Opa an Kind verging?

Mutter soll eigenen Sohn (acht Monate) im Spital erstickt haben



(red)