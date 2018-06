Erste Pferde-Polizisten sitzen jetzt im Sattel

Im Galopp setzt nun Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) seinen Plan der berittenen Polizei um: Abteilungsinspektorin Barbara Reiter, Inspektorin Tamara Putzl und Revierinspektor Patrick Urregg sind Österreichs erste Pferde-Polizisten.

Gemeinsam mit Bundesheer-Oberstleutnant Roland Pulsinger (46) – er ist Österreichs einziger staatlich geprüfter Reitlehrer in allen drei Reit-Disziplinen (Dressur, Springen und Vielseitigkeit), genoss sogar eine Ausbildung an der Spanischen Hofreitschule und war Olympia-Teilnehmer – sollen sie jetzt die Zügel anziehen, damit ab 1. August insgesamt 14 berittene Polizisten mit der Ausbildung starten können.

„Neben dem beginnenden Reittraining werden die Beamten viele organisatorische und administrative Aufgaben zu erledigen haben“, so Kickl. So läuft – neben der Suche nach geeigneten Rössern (siehe rechts) – auch gerade die Auswahl der richtigen Sattel. Vorerst bleiben die Pferde-Cops in Wr. Neustadt stationiert. 2019 soll ein Standort in Wien gefunden werden.

(ck)