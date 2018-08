Ertappte Polizisten lassen Facebook-Seite sperren

Die Facebook-Seite "Polizeiwarnung-Neusiedl-am-See" ist unerwartet gesperrt worden. Die Anteilnahme ist groß. Denn die Website hat Autofahrer aus der Region im Burgenland immer verlässlich über Staus, Unfälle und Radarblitze bis Wien informiert – oft auch mit Fotos von "Parkgenies" amüsiert.

Polizist mit Handy am Ohr



Grund für das von der Cyber-Polizei auferlegte Posting-Verbot: Ein Bild mit dem Kommentar "Gutes Beispiel sieht anders aus". Aufgenommen in Weiden am See zeigt es einen (unkenntlich gemachten) Polizisten, der am Steuer einer Funkstreife mit dem Handy am Ohr telefoniert. Peinlich für den Verkehrssünder in Uniform. Aber zum Glück hat er offenbar Freunde und Helfer. Denn er wurde weder abgemahnt noch bestraft (50 bis 72 Euro).

Posting-Verbot für Betreiber der Webseite



Seltsamer noch: Statt den Täter maßregelte AUF-Personalvertreter Heribert T. die Verräter. Seine Schimpfkanonade gegen die Betreiber der Website: "Ihr seid einfach ein Haufen exekutivfeindlicher Querulanten…Wohl einmal zu oft Strafe gezahlt, ihr Figuren?"

Die Betreiber selbst können seither nichts mehr posten, sondern nur noch User-Kommentare beantworten.

