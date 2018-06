Explosion auf Baustelle: Arbeiter schwer verletzt

Rettungseinsatz am Dienstag gegen 15 Uhr in der Lenaugasse in Wien-Josefstadt: Ein Arbeiter (55) war gerade in einer Baugrube gestiegen, um eine Druckprobe der Rohre vorzunehmen. Dabei kam es zu einer Explosion. Ein Rohrdeckel wurde direkt auf den Arbeiter geschleudert, der Mann brach schwer verletzt zusammen.

Der Arbeiter wurde von der Seiltechnik-Einsatzgruppe der Berufsrettung und mit Hilfe der Berufsfeuerwehr Wien aus der engen Baugrube gerettet. Der Mann erlitt bei dem Unfall mehrere Prellungen, Abschürfungen, Kopfverletzungen, sowie mögliche Frakturen im Beinbereich. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

(pet)