Kickl lässt nun Pferde-Polizei in Wien prüfen

Polizisten auf Pferden in Wien sind "praktisch fix". Das sagte zumindest der burgenländische FPÖ-Politiker Johann Tschürtz zum "Kurier". Ein Einsatz der berittenen Beamten sei im Burgenland vom Tisch, in der Bundeshauptstadt aber sinnvoller, "weil es viele Parks und unsichere Ecken gibt". Außerdem fänden mehr Demonstrationen statt, so Tschürtz.

Umfrage Berittene Polizei: Ist das eine gute Idee? Blödsinn! Dieser Vorschlag ist nicht ernst zu nehmen.

Wird auch Zeit! Die meisten Großstädte setzen Pferde bei der Polizei ein.

Das ist mir ehrlich gesagt egal.

Das Büro von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will den Vorschlag in den kommenden Monaten "wohlwollend" prüfen und eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Auch Gespräche mit dem Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl seien geplant, heißt es im "Kurier" .

Langjährige Forderung

Mehrere FPÖ-Politiker fordern seit Jahren immer wieder die Einführung berittener Polizisten, um die Eskalation von Situationen zu verhindern und den Beamten einen besseren Überblick zu verschaffen. Darunter befanden sich auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Klubchef Johann Gudenus. Der Koalitionspartner ÖVP zeigte sich bisher skeptisch, die SPÖ ablehnend.

