Fackelzug-Demo gegen Sozial-Abbau

"Wir sind gegen die Angriffe von Schwarz-Blau auf den Sozialstaat", so Fiona Herzog von der Sozialistischen Jugend. Am Montag den 30. April um 20 Uhr rufen die SPÖ-Vorfeld-Organisationen Sozialistische Jugend, Junge Generation, Rote Falken und VSStÖ zum Fackelzug auf.

Ein Foto aus dem vergangenen Jahr: Traditionell findet der Fackelzug am 30. April, einen Tag vor dem 1. Mai statt. Heuer lautet das Motto: "Wien wehrt sich!". (Bild: SJ) Ein Foto aus dem vergangenen Jahr: Traditionell findet der Fackelzug am 30. April, einen Tag vor dem 1. Mai statt. Heuer lautet das Motto: "Wien wehrt sich!". (Bild: SJ)

SJ-Wien-Vorsitzende: "Angriffe treffen Wien"

"Die Angriffe der schwarz-blauen Regierung treffen vor allem Wien", so Fiona Herzog, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien. Nachsatz: "Das lassen wir uns nicht gefallen." Die Demo richtet sich gegen die "Politik für die Reichsten", gegen teurere Mieten, weniger Geld für Integration und Einsparungen bei Schulen.

Fackelzug startet am 30. April um 20 Uhr

Der Fackelzug startet am Montag, den 30. April um 20 Uhr vor der Staatsoper – und geht bis zum Rathaus. Im Anschluss an die Fackelzug-Demonstration gibt es ein kostenloses Konzert von "Yasmo und die Klangkantine" am Rathausplatz.

(gem)