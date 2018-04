Fackelzug gegen türkis-blaue Regierung in Wien

Auch heuer findet wieder der traditionelle Fackelzug am Vorabend des 1. Mai in der Wiener Innenstadt statt. Das Motto "Wien wehrt sich!" gegen die türkis-blaue Bundesregierung. Die Veranstaltung wird von den Wiener sozialdemokratischen Jugendorganisationen SJ, JG, AKS, VSStÖ und FSG-Jugend organisiert.

Umfrage Stören Sie häufige Demonstrationen? Nein, Demos sind in einer Demokratie ein wichtiges Grundrecht.

Ja, wegen jeder Kleinigkeit muss man nicht auf die Straße gehen.

Demonstrieren bringt sowieso nichts.

Ist mir egal.

"Die Angriffe auf die Rechte der ArbeitnehmerInnen durch diese Regierung nehmen täglich zu und verschärfen sich zunehmend. Unwahre Behauptungen und Verdrehungen von Tatsachen stehen auf der Tagesordnung. Dem muss Einhalt geboten werden", so Carina Köpf, Vorsitzende der FSG-Wien-Jugend.

Verkehrsbehinderungen

Laut Plan sollten sich am Montag werden ab 20 Uhr in der Nebenfahrbahn am Ring vor der Staatsoper rund 2.000 Teilnehmer sammeln. Die Demostrecke führt über die Operngasse-Albertinaplatz-Tegethoffstraße-Neuer-Mark-Seilergasse-Graben-Kohlmartk-Michalerplatz-Schaufflergasse-Ballhausplatz-Löwelstraße-Ring zum Rathausplatz.

Dort ist gegen 00.30 Uhr die Abschlusskundgebung geplant. Die Erfahrung zeigt, dass es je nach Demonstrations-Fortschritt zu längeren Sperren der betroffen Straßen kommen wird.



Quelle: Video3



Quelle: Video3

(red)