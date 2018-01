Fahndung: Lokalgast bei Streit ins Koma geprügelt

Die Wiener Polizei sucht einen Verdächtigen, der bei einem Streit in einem Lokal in der Othmargasse am 25. November einen 47-Jährigen zusammengeschlagen haben soll.

Zu der Auseinandersetzung war es gegen 23.30 Uhr gekommen. Der Unbekannte verletzte den 47-Jährigen so schwer am Kopf, dass er seitdem im Koma liegt und am 30. November notoperiert werden musste. Durch ein geplatztes Blutgefäß war der Hirndruck angestiegen.

Vermutlich rumänischer oder serbischer Staatsbürger

Im Lokal konnten Fotos des Beschuldigten sichergestellt werden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, etwa 1,85 Meter großen Mann. Er ist von kräftiger Statur, trägt Glatze und Kinnbart und ist vermutlich rumänischer oder serbischer Staatsbürger.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, Journaldienst, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 oder Durchwahl 62110 erbeten.

(red)