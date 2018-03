Fahndung: Räuber-Duo lauerte Wienerin (78) auf

Das 78-jährige spätere Opfer war am Abend des 25. Novembers kurz nach 20 Uhr auf dem Heimweg, als sie von zwei Männern verfolgt wurde.

Während einer der beiden Täter im Bereich des Stiegeneingangs stehen blieb, folgte ihr der andere in den Lift ihrer Wohnhausanlage. In weiterer Folge riss der Mann an der Handtasche des Opfers. Da die Frau die Tasche festhielt kam sie zu Sturz. Anschließend flüchteten die beiden Männer ohne Tasche vom Tatort. Später bemerkte die 78-Jährige, dass ihre Geldbörse fehlte.

Hinweise erbeten

Bei den Tätern handelt es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten großen Mann mit dunklem Teint sowie einen Komplizen, der etwa 1,75 Meter groß ist.

Sachdienliche Hinweise die zur Ausforschung der Täter aber auch Hinweise über mögliche weitere Opfer (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

(red)