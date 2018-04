Fahndung: Wer hat diese beiden Männer gesehen?

Zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige beobachteten am 4. November vergangenen Jahres eine 80-jährige Pensionistin, wie sie in einer Bankfiliale in Brigittenau bei einem Bankomat Geld behob und erspähten dabei den von ihr eingegebenen PIN-Code.

Noch während der Behebung lenkte einer der beiden mutmaßlichen Täter das Opfer ab, während der andere Mann sowohl einen Teil des behobenen Geldes, als auch die Bankomatkarte aus dem Ausgabeschlitz stahl. Unmittelbar danach hoben die Tatverdächtigen bei einem Bankomaten in derselben Bankfiliale, kurze Zeit später auch in einer anderen Filiale insgesamt 1.700 Euro.

Während der Tat wurden beide mutmaßlichen Täter von Überwachungskameras gefilmt. Einer der beiden Männer trug dabei eine Real-Madrid-Trainingsjacke. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden nun die Bilder der beiden unbekannten Männer veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – zu den beiden Gesuchten werden an die ARGE Taschendiebstahl (Landeskriminalamt, Außenstelle Zentrum Ost) unter der Telefonnummer 01-31310/62650 oder 01/31310/62800 erbeten.

(red)