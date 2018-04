Fahrbahnsanierung auf der A4 sorgt für Spursperren

Im Abschnitt Knoten Schwechat bis Simmeringer Haide asphaltiert die Asfinag die A4 Ost Autobahn in Fahrtrichtung Wien/Zentrum. Für die Vorarbeiten muss in der Nacht eine Fahrspur gesperrt werden. Für die Hauptarbeiten am Wochenende bleibt eine Fahrspur durchgehend gesperrt.



Das erste geplante Arbeitswochenende (nach einer wetterbedingten Absage) ist von Freitag, 6. April ab 20 Uhr bis Sonntag, 8. April 15 Uhr. Vorarbeiten finden von Mittwoch auf Donnerstag (4. auf 5. April) zwischen 22 Uhr und 5 Uhr statt.



"Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind – es kann nur asphaltiert werden, wenn es trocken und nicht zu kalt ist – kann es kurzfristig zu Verschiebungen kommen. Die Baustelle kann über die S 1 Außenring Schnellstraße, die A 2 Süd Autobahn und die A 23 Südosttangente umfahren werden", so die Asfinag in einer Aussendung.

(Red)