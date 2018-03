Fahrerflucht: Frau (56) von VW Golf schwerst verletzt

An der Kreuzung Haspingerplatz/Jedlersdorfer Straße in Wien-Floridsdorf ereignete sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr ein folgenschwerer Unfall.

Umfrage Hatten Sie schon einmal einen schweren Verkehrsunfall? Ja, sogar mehrere

Ja, einen

Nein, bisher nur leichte Unfälle

Nein, ich hatte noch nie einen Unfall

Ich weiß es nicht

Ein Auto, das in Richtung Trillergasse unterwegs war, bog an der Kreuzung auf den Haspingerplatz ein. Dabei rammte der Pkw eine Fußgängerin, die einen Schutzweg überqueren wollte.

Die 56-Jährige kam zu Sturz und erlitt schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung wurde die Frau ins Spital gebracht.

Fahrerflucht

Vom Autolenker fehlt unterdessen jede Spur. Er beging Fahrerflucht. Zeugenaussagen konnten jedoch eine Fahrzeugbeschreibung liefern. Es soll sich um einen dunkelblauen VW Gold Variant (Kombi) handeln.

(red)