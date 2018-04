Fahrgäste verhindern Raubversuch in der Bim

Am 29. April gegen 11 Uhr wurde die Polizei in den Bereich des Neubaugürtels wegen eines Raubes gerufen. Eine 35-jährige Frau wurde von einem 28-jährigen Mann in einer Straßenbahn mit einem Messer bedroht. Von ihrem Bargeld bekam er jedoch nichts zu sehen.

Versuchter Raub scheitert an mutigen Fahrgästen

Ein 36-Jähriger, der diesen Vorfall mitbekommen hatte, stellte sich zwischen Tatverdächtigen und Opfer. Ein weiterer Fahrgast nahm den Mann mit dem Messer ins Visier und stieß diesen zur Seite. Bei der Station „Westbahnhof“ konnten dann Mitarbeiter der Stationsaufsicht und Passanten den überwältigten Räuber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 28-Jährige Österreicher zeigte sich in der Einvernahme geständig und wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

(bai)