Ein 34-Jähriger hat Donnerstagfrüh einen Busfahrer der Linie 50A in Wien-Penzing attackiert. Als Polizisten ihn dazu befragen wollten, ging er auch auf einen Beamten los.

Fahrgast boxte Busfahrer und Polizisten in 50A

Der Vorfall ereignete sich in einem Bus der Linie 50A in der Hauptstraße in Wien-Penzing.