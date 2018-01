Falschparker schlug auf weiblichen Parksheriff ein

In der Werdertorgasse in der Wiener Innenstadt entdeckte eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung am Montag gegen 11.15 Uhr ein rechtswidrig abgestelltes Auto.

Die Bedienstete wollte gerade einen Strafzettelan die Windschutzscheibe klemmen, als der Lenker zum Auto zurückkam und sofort damit begann die Frau zu beschimpfen. Im Zuge des Wortgefechts schlug der 62-Jährige mehrfach auf den Oberarm der Frau ein, die dadurch verletzt wurde.

Danach stieg der Beschuldigte ins Auto und entfernte sich vom Ort des Vorfalls. Die Identität des Mannes konnte ausgeforscht werden, er wurde wegen tätlichen Angriffs auf eine Beamtin und schwerer Körperverletzung angezeigt.

