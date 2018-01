Familie ausgelöscht: Heute Ergebnisse der Obduktion

Was bringt einen Menschen dazu, seine komplette Familie auszulöschen – großes Rätselraten nach dem entsetzlichen Mordanschlag in der Wiener Leopoldstadt. Im fünften Stock eines Gemeindebaus beim Augarten war es am Mittwoch – wie berichtet – zur Blut-Tragödie gekommen. Boban N. (41) stach wie von Sinnen mit einem Küchenmesser auf seine Gattin Sladjana (45) ein und strangulierte seine einzige Tochter Lea mit einer Gummischnur.

Dann öffnete der Angestellte das Fenster und sprang 15 Meter in die Tiefe. Passanten fanden seine Leiche auf der Straße und alarmierten die Polizei. Als Wega-Beamte die Wohnung aufbrachen, fanden sie inmitten einer Blutlache die tote Frau, die in einem Kindergarten gearbeitet haben soll. Daneben: das reglose Kind. Lea wurde sofort ins SMZ Ost gebracht. Dort kämpften Ärzte stundenlang um das junge Leben. Letztlich vergebens.

Motiv rätselhaft

Gestern, um 02.30 Uhr nachts, erlag Lea ihren massiven Hirnverletzungen. Am Ende war sie ganz alleine: Laut "Heute"-Infos befindet sich die Familie der Mutter in Serbien. In Wien lebende Angehörige des Killers wurden am Abend von der Polizei informiert und schafften es nicht rechtzeitig ins Spital.

Doch warum mussten die kleine Lea und ihre Mutter sterben? Geldnot? Eifersucht? Streit? Das Motiv liegt völlig im Dunklen.

Neue Details werden für Freitagvormittag erwartet. Ab dann sollen Informationen von der Obduktion der Eltern erwartet.

Mordalarm in Wien-Leopoldstadt

