Wiener greift nach Streit mit Ehefrau zum Hammer

Ein 60-jähriger Mann wurde am Dienstagabend festgenommen, nachdem er seine 44-jährige Frau in der Tautenhayngasse in Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem Hammer bedroht hatte.

Das Paar soll sich Polizeiangaben zuvor über das gemeinsame Kind heftig gestritten haben. Die Auseinandersetzung eskalierte und der wütende 60-Jährige griff zum Hammer.

Die Beamten wurden alarmiert und nahmen den Mann fest. Er befindet sich in Haft.

(red)