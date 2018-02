Mann schlägt Frau Zähne aus, sie sticht ihn nieder

Am 12. Februar gegen 23.15 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten in eine Wohnung in der Neilreichgasse gerufen. Aus unbekannter Ursache waren dort eine 35-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann in Streit geraten. Das Wortgefecht eskalierte, der Wiener schlug der Frau laut Polizei eine Zahnprothese aus. Daraufhin schnappte sich die 35-Jährige ein Küchenmesser und stach den Mann angeblich in Unterschenkel, Schulter und Oberarm.

Der 40-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Die 35-Jährige wurde festgenommen, die vermutliche Tatwaffe sichergestellt.

(pet)