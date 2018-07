Polizei sucht Mann wegen Messerstecherei

Wie "heute.at" berichtete, passierte die Messerattacke am 23. Juli gegen 20.00 Uhr in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten.

Umfrage Fühlen Sie sich in Wien sicher? Ja, grundsätzlich schon. 16 % 16 % Zu manchen Zeiten/in manchen Bezirken nicht. 26 % 26 % Nein, ich fühle mich nicht sicher. 58 % 58 % Insgesamt 26239 Teilnehmer

Ein Mann hatte einem 38-Jährigen in den Brustbereich gestochen. Als sein Opfer bereits am Boden lag, versuchte der Beschuldigte erneut auf ihn einzustechen.

Der 38-Jährige setzte sich bei dem Angriff zur Wehr und wurde an der Hand verletzt. Auch seine 28-jährige Freundin wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Der Täter ergriff die Flucht.

Kontaktadresse der Polizei

Nun konnte die Polizei Fotos des mutmaßlichen Messerstechers sicherstellen.

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Gruppe Panzenböck, unter der Telefonnummer 01-31310-57120 bzw. Durchwahl: 57800 erbeten.

Täterbeschreibung

Der Verdächtige dürfte zwischen 30 und 35 Jahre alt und circa 175 cm groß sein. Er hat eine schlanke, durch-trainierte Figur, sehr kurze, rasierte schwarze Haare mit Geheimratsecken und war schwarz bekleidet.

An beiden Armen hat er Tattoos, an der rechten Armbeuge trägt er eine Art Achterschleife mit Spitz, an den beiden Oberarmen rückseitig vermutlich dunkelblaue oder schwarze Schriftzeichen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)