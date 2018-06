Wienerin starb nach Gift-Cocktail in Seniorenheim

Wie "heute.at" berichtete, wählte der Leiter einer Senioren-Betreuungseinrichtung in Favoriten am Donnerstag den Notruf, weil ein Bewohner die Betreuerin nicht in die Wohnung gelassen hatte.

Umfrage Wird Wien immer brutaler? Ja, es wird immer schlimmer!

Nein, das war schon immer so.

Wien ist nicht brutal, das wird nur aufgebauscht.

Ich bin mir nicht sicher.

Die Beamten fuhren daraufhin sofort zu dem Seniorenheim und überprüften den Vorfall. Nachdem sie die Tür zur Wohnung geöffnet hatte, entdeckten sie schließlich die Leiche einer 69-jährigen Wienerin. Auch ihr 82-jähriger Lebensgefährte wurde gefunden, er lag bewusstlos in der Wohnung.

Lebensgefährte in Lebensgefahr

Nach der medizinischen Erstversorgung in der Betreuungseinrichtung wurde der Pensionist umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Er soll sich laut "Heute"-Informationen noch immer in Lebensgefahr befinden.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Pensionistin vermutlich aufgrund einer Medikamentenvergiftung verstorben ist.

Frau konnte sich kaum bewegen

Da die 69-Jährige bettlägerig war und sich nur kaum bewegen konnte, sei es laut Polizei eher unwahrscheinlich, dass die Pensionistin die Medikamente selbst zu sich genommen hatte. Auszuschließen sei dies aber noch nicht.

Das Landeskriminalamt hat die Untersuchungen in dem Fall bereits aufgenommen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wil)