21-Jähriger schrie 'Allahu Akbar', griff Polizisten an

Am Samstagabend gegen 22.20 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk zu einem Vorfall in Meidling gerufen. Ein 21-Jähriger rastete aus, schrie laut auf offener Straße herum. Unter anderem soll der junge Mann mehrmals die Worte "Allahu Akbar" gerufen haben – "offenbar in der Absicht, zu provozieren", so die Polizei.

Morddrohung gegen Beamten

Mehrere Bewohner waren äußerst genervt, weil der Mann das Geschrei nicht einstellen wollte. Die mehrmalige Aufforderung der Beamten, sich zu beruhigen, ignorierte der 21-Jährige, weshalb ihm eine Festnahme angedroht wurde. Daraufhin soll sich der Mann heftig zur Wehr gesetzt und mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losgegangen sein. Außerdem habe er die Polizisten angeschrien und bedroht sie umzubringen, wenn sie ihn festnehmen sollten.

"Der Tobende konnte daraufhin nur unter Anwendung von Körperkraft und unter heftiger Gegenwehr festgenommen werden. Er wurde wegen Lärmerregung, aggressiven Verhaltens und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt", teilt die LPD Wien am Sonntag mit.

(red)