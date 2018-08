Großeinsatz in der Donaustadt 23. August 2018 09:37; Akt: 23.08.2018 09:38 Print

Essen am Herd vergessen: Wienerin stirbt in Flammen

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Feuer in einem Hochhaus in Wien-Donaustadt ausgebrochen. Eine Frau kam in den Flammen ums Leben.