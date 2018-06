Wien-Liesing 11. Juni 2018 12:03; Akt: 11.06.2018 12:43 Print

Feuerwehrmänner retten geschwächten Jungfuchs

Tierische Einsätze für die Feuerwehr in Wien: In Liesing wurde ein geschwächter Fuchs geborgen, in Alsergrund steckte ein Hund in einem Gitter fest.