Florianis retten verletzten Biber in Döbling

Ein Passant hatte die Florianis am Samstag gegen 10 Uhr alarmiert. Bei der Schemmerlbrücke in Wien-Döbling war ein Tier in Not.

Es handelte sich um einen Biber, der offensichtlich verletzt war. Die Einsatzkräfte näherten sich dem Nager vorsichtig und bemerkten deutliche Bissspuren am Rücken.

Rasch konnte das Tier eingefangen und den Profis übergeben werden. Die angeforderte Tierrettung des Tierquartiers Wien versorgte den Nager, der übrigens als das zweitgrößte Nagetier der Welt gilt.

Um die Bisswunden und eine schnelle Genesung kümmern sich nun die Tierärzte der Veterinärmedizinischen Universität.

