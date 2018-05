Flügelbruch: Eule und Kauz nach Absturz auf "Reha"

Spaziergänger fanden die junge Waldohreule "Frida" im Arsenalpark in Wien-Landstraße, Rauhfußkauz "Carlo" stürzte in Wien-Neubau ab und brach sich den Flügel. Nun werden die beiden gefiederten Patienten in der Greifvogel-Station (EGS) von "Vier Pfoten" wieder aufgepäppelt.



"Rauhfußkäuze sind seltene Patienten in der EGS, deshalb freuen wir uns, dass wir dem armen Carlo helfen können", so Vier-Pfoten-Expertin Brigitte Kopetzky. "Er wird nach Ausheilung seiner Verletzung in einigen Wochen wieder in Freiheit entlassen."

Rauhfußkäuze leben normalerweise in großen zusammenhängenden Wäldern in Mittelgebirgslagen. In Wien ist die kleine Eule vermutlich nur zufällig auf der Suche nach einem neuen Lebensraum gelandet.

Die kleine "Frida" hingegen ist ein so genannter "Ästling", das heißt, sie wurde noch von ihren Eltern versorgt, auch wenn sie das Nest bereits verlassen hat. "Die Verletzung zog sie sich anscheinend durch den Angriff eines Beutegreifers bei einem solchen Ausflug zu", erklärt Kopetzky. Frida wird in der EGS nun von Eulen-Ammeneltern aufgezogen. Sobald sie selbständig ist, kann auch sie in die Natur entlassen werden.

Waldohreulen brüten in den letzten Jahren vermehrt auch in Parks und Grünanlagen in städtischen Bereichen. Dort finden sie Nahrung und Nistmöglichkeiten, denn Waldohreulen brüten in Krähennestern, da sie selber keine Nester bauen.

