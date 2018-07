Frau gibt Schwangerschaft im Flugzeug bekannt

Internet an Bord! Die Fluglinie Austrian Airlines wollte diese Neuerung auf ihren Maschinen mit einer charmanten Aktion feiern. Die Passagiere konnten vergangene Woche aus dem Flugzeug Nachrichten verschicken, welche am Boden von Künstlern in Illustrationen umgewandelt wurden.

Originelle Baby-News

Die Wienerin Borena (27) nutze die Gelegenheit und nahm die Situation zum Anlass, etwas loszuwerden. Auf ihrem Flug nach Paris, ließ sie sich eine Illustration mit dem Satz anfertigen: "Nochmal die Zeit zu zweit genießen, bevor wir dann zu dritt sind. Niki, ich bin schwanger."

Auf der Mariahilfer Straße verfolgten Passanten die verschiedenen Urlaubsgrüße - diese eine Nachricht ließ jedoch alle Herzen höher schlagen. Auch Niki (34) schwebt nun mit seine Herzdame auf Wolke sieben. Das Paar freut sich nun auf die gemeinsame Zukunft - bald schon als Familie.

(slo)