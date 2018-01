Frau stahl Patienten Bank-Karte und plünderte Konto

Die Unbekannte soll zwischen 27. Juni und 2. Juli 2017 mit einer gestohlenen Bankomatkarte in Wien rund 8.400 Euro behoben haben. Die Frau schlich sich laut Polizei in ein Spital und stahl einem Patienten (85) dort kurz vor seinem Ableben die Bankkarte und den Code. Danach hob sie 18 Mal Geld in Wien-Ottakring und viermal in Kroatien ab.

Die gesuchte Verdächtige. (Bild: LPD Wien)

Die Wiener Polizei bittet nun um Hinweise zu der Verdächtigen unter der Telefonnummer 01-31310 DW 25620 oder unter 01-31310 DW 25800.

