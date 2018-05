Fremdenpolizei fand bei Einsatz Drogenversteck

Polizeibeamte der "AFA", der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug, konnten gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Wien zwei mutmaßliche Dealer festnehmen. Nach einem beobachteten Deal erfolgte In einer Wohnung in der Rotenmühlengasse in Wien-Meidling der Zugriff.

Umfrage Hat die Polizei genug Rechte? Ja, die bisherigen Gesetze sind vollkommen ausreichend.

Nein, die Beamten sollen weitreichender durchgreifen dürfen.

Beim Einsatz am Mittwoch wurden, wie die Polizei jetzt bekannt gab, eine Cannabis-Gewächsanlage, eine so genannte "Growbox", und rund 30 Gramm Heroin und Kokain aufgefunden. Die Suchtmittel wurden sichergestellt, die Beschuldigten, Österreicher im Alter von 27 und 32 Jahren, vorläufig festgenommen.

