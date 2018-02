Freundin wegen offenem Fenster blutig geprügelt

Kurz vor Mitternacht wurden die Beamten einer Polizeiinspektion in Wien-Brigittenau am Donnerstag in Alarm versetzt: Eine 38-jährige Kroatin mit Gesichtsverletzungen und einer blutenden Wunde am Arm suchte gegen 23.55 Uhr die Hilfe der Beamten, ihr 32 Jahre alter Freund hätte sie wegen einer Nichtigkeit so zugerichtet.

Laut ihren Angaben hatte sie das Fenster zum Lüften geöffnet, was ihrem Freund nicht passte, da ihm kalt war. Daraufhin sei der Wiener aggressiv geworden, habe sie geschlagen und – als sie am Boden lag – mehrmals getreten, gewürgt und mit dem Umbringen bedroht. Als der Tatverdächtige schließlich von ihr abließ und in die Küche ging, konnte die Frau flüchten und lief zur Polizei.

Aufgrund ihrer Verletzungen – sie erlitt Abschürfungen, Kratzspuren und Würgemale – wurde die 38-Jährige mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau und eine Besatzung der WEGA suchten die Wohnung des Tatverdächtigen auf und nahmen diesen fest. Der Mann zeigte sich in einer ersten Reaktion geständig.

Drogenlager sichergestellt

Während der Amtshandlung konnten Beamte zudem einen starken Cannabis-Geruch wahrnehmen und fanden in weiterer Folge – versteckt in einem Kleiderschrank – eine Indoor-Hanfaufzucht mit 8 in Blüte stehenden Pflanzen vor. "Weiters konnten in der Wohnung 415 Tabletten Praxiten, abgeerntetes Marihuana, geringe Mengen Extasy und Kokain sowie diverse Utensilien, darunter eine Suchtgift-Waage, sicherstellen", so Polizeisprecher Harald Sörös.

Der mutmaßliche Täter wurde wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt und befindet sich in Haft. Gegen ihn wurde außerdem ein Betretungsverbot ausgesprochen.

