Fünf betrunkene Männer rauben Prostituierte aus

Der Streit zwischen der 19-jährigen Prostituierten und dem 33-jährigen Freier ereignete sich am 11. Februar gegen 3 Uhr auf der Brunner Straße in Wien-Liesing. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger zahlte der Mann für eine Dienstleistung von zehn Minuten. Weil ihm das aber nicht ausreichte, wollte er weitere zehn Minuten haben, jedoch nicht dafür zahlen. Die Frau hatte die Überzeugungsversuche des Zahlungsunwilligen satt und zog sich in ihren Kleinbus zurück – der umkreiste mit seinen vier Kumpanen das Fahrzeug.

Laut Angaben des Opfers riss dann der 33-Jährige die Handtasche der Frau an sich und bediente sich am Inhalt der Tasche. Als sich die 19-Jährige ihre Tasche zurückholen wollte, wurde sie von den anderen vier Männern weggezogen. Der 33-Jährige steckte schließlich diverse Wertsachen ein. Daraufhin stiegen alle fünf Männer in ein Auto und fuhren los.

Streife zufällig vorbeigefahren

Im selben Moment fuhr zufällig eine Streife an ihr vorbei. Sie erkannte das Einsatzauto rechtzeitig und alarmierte die Beamten über den Vorfall. Das Auto mit den fünf Verdächtigen wurde kurz darauf angehalten. Nachdem die Frau alle darin anwesenden Männer als Tatbeteiligte identifiziert hatte, nahmen die Beamten die Männer vorläufig fest.

Alle Tatbeteiligten alkoholisiert

Bei dem Lenker des Autos handelte es sich um den 33-jährigen Hauptverdächtigen. Alle Festgenommenen, serbischer Herkunft, waren alkoholisiert, beim Lenker wurden 0,76 Promille gemessen. Alle Tatverdächtigen befinden sich in Haft.

(bai)